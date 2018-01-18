СБУ задержала бизнесмена за поставки боевикам военного снаряжения

На Ивано-Франковщине правоохранители задержали бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение боевикам оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что уроженец Мариуполя, который в последнее время проживал в оккупированном Донецке, зарегистрировал по псевдозаконодавству так называемой "ДНР" коммерческую структуру, которая поставляла боевикам снаряжения и амуницию.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска", - сообщают в ведомстве.

Там добавляют, что он платил все "налоги" фейковым структуам боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований ОРДО.

В СБУ сообщают, что мужчину задержали в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Сейчас ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.