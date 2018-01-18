СБУ задержала бизнесмена за поставки боевикам военного снаряжения

3908 просмотров
Четверг, 18 января 2018, 16:00

На Ивано-Франковщине правоохранители задержали бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение боевикам оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что уроженец Мариуполя, который в последнее время проживал в оккупированном Донецке, зарегистрировал по псевдозаконодавству так называемой "ДНР" коммерческую структуру, которая поставляла боевикам снаряжения и амуницию.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска", - сообщают в ведомстве.

Там добавляют, что он платил все "налоги" фейковым структуам боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований ОРДО.

В СБУ сообщают, что мужчину задержали в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Сейчас ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУ Ивано-Франковск "ДНР" ОРДЛО
powered by lun.ua
По теме
У солиста Львовской оперы провели обыск из-за сепаратистского скандала 17 января 2018, 11:08
В СБУ Саакашвили два часа упрашивали дать образцы голоса 16 января 2018, 15:02
Кинорежиссер Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины – СБУ 16 января 2018, 12:23
Все новости
Главные новости
Дело о госизмене: суд согласился проверить, Путин ли на видео
Винник: Мы должны прекратить употреблять термины "ЛНР" и "ДНР"
ВР запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине
Укрзализныця запустила сервис покупки билетов с пересадками
Все новости
Кино

Саудовская Аравия сняла 35-летний запрет на кинотеатры

Музыка

Кто выступит в отборе на Евровидение-2018?