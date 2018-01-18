СБУ задержала бизнесмена за поставки боевикам военного снаряжения
На Ивано-Франковщине правоохранители задержали бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение боевикам оккупированных районов Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Отмечается, что уроженец Мариуполя, который в последнее время проживал в оккупированном Донецке, зарегистрировал по псевдозаконодавству так называемой "ДНР" коммерческую структуру, которая поставляла боевикам снаряжения и амуницию.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска", - сообщают в ведомстве.
Там добавляют, что он платил все "налоги" фейковым структуам боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований ОРДО.
В СБУ сообщают, что мужчину задержали в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.
Сейчас ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.