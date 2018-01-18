Рада знову не спромоглася включити в порядок денний Антикорупційний суд

Верховна Рада з чергової спроби не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

За відповідне рішення на вечірньому засіданні парламенту 18 січня під час двох спроб проголосували 200 та 204 народні депутати при необхідних 226.

"Ми маємо президентський та 4 альтернативних закони, але без сумніву, всі сходяться на думці, що нам доведеться його доопрацювати, щоб він був в тій редакції, яку запропонувала Венеційська комісія. Але зараз пропонується його лишень включити в порядок денний", – закликав нардепів спікер Андрій Парубій.

"Немає голосів, колеги" – констатував він результати на табло.

У свою чергу народний депутат "Народного фронту" Леонід Ємець зазначає, що нинішнє голосування не має сенсу, оскільки парламентський комітет не встигне розглянути ці документи до кінця тижня.

"Насправді, включення до порядку денного законопроекту про Антикорупційний суд не має ніякого сенсу, адже він автоматично включається в порядок денний наступної сесії. Це мало б сенс у цей вівторок, тоді б комітет встиг його розглянути цього тижня, а в четвер це вже так...", – пише він у Facebook.

За словами Ємця, розглядати закон про Антикорупційний суд на комітеті нардепи зможуть вже наступного сесійного тижня.

Як відомо, 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.