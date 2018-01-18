Рада снова не смогла включить в повестку дня Антикоррупционный суд

Верховная Рада с очередной попытки не смогла внести в повестку дня президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.



За соответствующее решение на вечернем заседании парламенте 18 января во время двух попыток проголосовали 200 и 204 народных депутата при необходимых 226.



"У нас есть президентский и 4 альтернативных закона, но без сомнения, все сходятся во мнении, что нам придется его доработать, чтобы он был в той редакции, которую предложила Венецианская комиссия. Но сейчас предлагается его только включить в повестку дня", - призывал нардепов спикер Андрей Парубий.



"Нет голосов, коллеги" - констатировал он результаты на табло.



В свою очередь народный депутат "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что нынешнее голосование не имеет смысла, поскольку парламентский комитет не успеет рассмотреть эти документы до конца недели.



"На самом деле, включение в повестку дня законопроекта о Антикоррупционный суд не имеет никакого смысла, ведь он автоматически включается в повестку дня следующей сессии. Это имело бы смысл в этот вторник, тогда бы комитет успел его рассмотреть на этой неделе, а в четверг это уже так...", - пишет он в Facebook.



По словам Емца, рассматривать закон об Антикоррупционном суде на комитете нардепы смогут на следующей сессионной неделе.

Как известно, 22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.