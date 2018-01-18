"Народний фронт" по-новому обрав своїх кандидатів до ЦВК

Фракція "Народний фронт" обрала три кандидатури до нового складу ЦВК.

Рішення щодо цього прийняли на засіданні фракції у четвер, повідомив "Українській правді" народний депутат Леонід Ємець.

За його словами кандидатами стали нардеп від НФ Ірина Єфремова, Леонтій Шипілов – помічник нардепа від НФ Миколи Величковича і заступниця міністра юстиції Наталія Бернадська (до заміжжя Севастьянова).

Раніше повідомлялося, що Фракція "Народного фронту" по-новому узгодила свої пропозиції щодо кандидатів по своїй квоті до ЦВК.

7 червня 2016 року Порошенко вніс у Раду подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових на ці посади.

15 червня правовий комітет Ради переніс розгляд цих подань до завершення консультацій між фракціями і групами.

У червні 2017 року представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що фракції парламенту подали Петру Порошенку нові кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.

Водночас громадська організація "ОПОРА" з'ясувала, що Парламентські фракції та групи не поспішають вносити нові кандидатури членів ЦВК на розгляд президенту Петру Порошенку.

Термін повноважень 13 з 15 членів ЦВК уже закінчився.

15 січня на Погоджувальній раді представник президента в Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко найближчим часом внесе оновлене подання щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії.