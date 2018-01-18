Звільнення заручників: Київ обмінявся з бойовиками новими списками

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Четвер, 18 січня 2018, 17:45

Представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін списками утримуваних осіб.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар українського представника в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Звільнення заручників є основним напрямком роботи гуманітарної підгрупи. Цього року сторони вже обмінялися списками утримуваних осіб. Вважаємо, що таке звільнення має відбутися в найкоротші терміни", - написала вона в четвер увечері за підсумками засідання ТКГ в Мінську.

Також вона повідомила, що українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Донецькій та Луганській областях".

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваними.  Українська сторона передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 людини.

Українська правда
Теми: звільнення Донбас
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