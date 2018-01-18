Освобождение заложников: Киев обменялся с боевиками новыми списками

3064 просмотра
Четверг, 18 января 2018, 17:45

Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись списками удерживаемых лиц.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что такое освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - написала она в четверг вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

Также она сообщила, что украинская сторона будет предлагать создать новую рабочую подгруппу для обсуждения "модальностей возвращения Украины контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях".

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми людьми. Украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.

Темы: увольнение Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Правительству в среду предложат уволить Насирова 16 января 2018, 15:37
Кабмин уволил переводчика Гройсмана, не дождавшись решения суда 2 января 2018, 16:21
Еще одну судью уволили за лишение прав активистов Автомайдана 15 декабря 2017, 10:13
Все новости
Главные новости
Миссия США при ОБСЕ вновь призвала РФ вернуться в СЦКК
Адвокат начал публикацию материалов по делу Чийгоза
Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах
Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу
Все новости

В киевском метро сняли рекламу о метро Лондона

Музыка

Кто выступит в отборе на Евровидение-2018?