Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Освобождение заложников: Киев обменялся с боевиками новыми списками

Четверг, 18 января 2018, 16:45
Освобождение заложников: Киев обменялся с боевиками новыми списками

Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись списками удерживаемых лиц.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что такое освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - написала она в четверг вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

Также она сообщила, что украинская сторона будет предлагать создать новую рабочую подгруппу для обсуждения "модальностей возвращения Украины контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях".

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми людьми. Украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: увольнениеДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
увольнение
Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников
Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: