Освобождение заложников: Киев обменялся с боевиками новыми списками

Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись списками удерживаемых лиц.



Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.



"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что такое освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - написала она в четверг вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.



Также она сообщила, что украинская сторона будет предлагать создать новую рабочую подгруппу для обсуждения "модальностей возвращения Украины контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях".



Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми людьми. Украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.