Грицак: В РФ затримали експерта, що готував провокації проти України

Затриманий у Росії Сергій Соколов брав участь в інсценуванні терактів за участі українців-АТОвців.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак після появи інформації про затримання російською ФСБ експерта "Федерального інформаційного центру "Аналітика та безпека" Соколова та керівника центру Руслана Мільченка.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, їх підозрюють у незаконному зберіганні зброї, а також перевіряють на причетність до інсценування терактів.

Грицак нагадав, що у серпні 2017 року СБУ оприлюднила факти причетності вказаних осіб до провокації російських спецслужб щодо інсценування терактів в Росії із залученням українців-колишніх учасників АТО.

"На сьогодні досудове розслідування цієї справи закінчено, матеріали готуються для направлення до суду", – заявив Грицак.

За його словами, зібрано достатньо доказів того, що провокація з плануванням терактів була спланована саме спецслужбами РФ.

"Причому нами встановлені прізвища конкретних співробітників, які керували діями Соколова, у тому числі близького родича одного з членів комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки", – додав Грицак.

На думку СБУ, ФСБ затримала Соколова, щоб "мінімізувати репутаційні втрати, відмежуватися від дій "Федерального інформаційного центру "Аналітика та безпека".

Як відомо, у серпні 2017 року СБУ звітувало про затримання дружини Соколова Дар'ї Мастикашевої за підозрою у вербуванні колишніх учасників АТО для проведення диверсій і терактів в Москві.

Тоді ж повідомлялось, що з Росії за допомогою "BlaBlaCar" вдалось втекти трьом українцям, колишнім учасникам АТО.

ФСБ обманом затягнула їх до РФ, аби скоїти від їхнього імені теракти.