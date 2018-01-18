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Грицак: В РФ задержали эксперта, который готовил провокации против Украины

Четверг, 18 января 2018, 16:52

Задержанный в России Сергей Соколов участвовал в инсценировке терактов с участием украинцев-АТОшников.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак после появления информации о задержании российской ФСБ эксперта "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Соколова и руководителя центра Руслана Мильченко.

Согласно сообщениям российских СМИ, их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Грицак напомнил, что в августе 2017 года СБУ обнародовала факты причастности указанных лиц к провокации российских спецслужб по инсценировка терактов в России с привлечением украинцев-бывших участников АТО.

"На сегодня досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд", – заявил Грицак.

По его словам, собрано достаточно доказательств того, что провокация с планированием терактов была спланирована именно спецслужбами РФ.

"Причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности", – добавил Грицак.

По мнению СБУ, ФСБ задержала Соколова, чтобы "минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность".

Как известно, в августе 2017 СБУ отчиталось о задержании жены Соколова Дарьи Мастикашевои по подозрению в вербовке бывших участников АТО для проведения диверсий и терактов в Москве.

Тогда же сообщалось, что из России с помощью "BlaBlaCar" удалось убежать трем украинцем, бывшим участникам АТО.

ФСБ обманом затащила их в РФ, чтобы совершить от их имени теракты.

Украинская правда
Темы: ГрицакРосcияАТО
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