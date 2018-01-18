Захист: Россошанський зізнався, щоб обмовити себе

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Четвер, 18 січня 2018, 18:14

Захист підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрія Россошанського, який раніше визнав провину, каже, що тоді він обмовив себе.

Про це повідомив у середу на судовому засіданні адвокат родини Ноздровської Олександр Панченко.

"Відповідно до апеляційної скарги (на рішення суду про арешт підозрюваного – ред.) сторони захисту, у неї є обґрунтована підозра, що Юрій Россошанський обмовив себе, не заперечуючи проти підозри", - заявив він на слуханні.

Панченко нагадав, що адвокати родини загиблої неодноразово висловлювали сумніви відносно того, що Россошанський причетний до вбивства, і ця заява його захисту робить ці сумніви ще більшими.

"Тепер ми хочемо почути особисто від пана Россошанського, чому так вважають його адвокати", - додав юрист.

Як раніше повідомляв нардеп Мустафа Найєм, підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Пізніше цю інформацію підтвердив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Він сказав, що Россошанський визнав себе винним у вбивстві Ноздровської.

Євген Кізілов, УП

Теми: вбивство скандал Київ суд
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