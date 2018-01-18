Защита: Россошанский сознался, чтоб оговорить себя

Защита подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, который ранее признал вину, утверждает, что он тогда оговорил себя.

Об этом сообщил в среду на судебном заседании по делу адвокат семьи Ноздровской Александр Панченко.

"Согласно апелляционной жалобе (на решение суда об аресте подозреваемого - ред.) стороны защиты, у нее есть обоснованное подозрение, что Юрий Россошанский оговорил себя, не возражая против подозрения", - заявил он на слушании.

Панченко напомнил, что адвокаты семьи погибшей неоднократно выражали сомнения относительно того, что Россошанский причастен к убийству, и это заявление его защиты делает эти сомнения еще сильнее.

"Теперь мы хотим услышать лично от господина Россошанского, почему так считают его адвокаты", - добавил юрист.

Как известно, ранее подозреваемый в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.

Позже эту информацию подтвердил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Он сказал, что Россошанский признал себя виновным в убийстве Ноздровской.

Евгений Кизилов, УП