Россошанський погодився з підозрою у вбивстві Ноздровської

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Про це повідомив нардеп Мустафа Найєм.

"Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської - Юрій Россошанський - визнав факти висунутої йому підозри", - написав він.

Найєм додав, що Россошанський добровільно визнає звинувачення і додав, що на нього не чинився тиск.

Під час засідання суду сторона обвинувачення просить обрати для Россошанського міру запобіжного заходу - арешт на 2 місяці без права внесення застави.

Однак підозрюваний заявив, що приймає підозру, але з мірою запобіжного заходу - арешт на 2 місяці - не згоден, зазначає кореспондент УП.

"Я людина сімейна, маю родину" - сказав Россошанський.

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Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

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