В Росії відреагували на закон про реінтеграцію Донбасу

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу може призвести до ескалації конфлікту, а його пункти суперечать Мінським домовленостям.

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ.

"З моменту схвалення в першому читанні (6 жовтня 2017 р.) цей документ, хоча і зазнав певних коректив, але зберіг головну націленість - законодавчо підтвердити лінію Києва на вирішення "проблеми Донбасу" силовим шляхом", - вважають російські дипломати.

У відомстві підкреслюють, що ухвалений закон суперечить Мінським домовленостям.

"Ні про яку "реінтеграції" мова не йде. Навпаки, все робиться для того, щоб ще більше розколоти Україну і відштовхнути від себе громадян, які проживають на Донбасі", - стверджують в МЗС РФ.

Там зазначили, що ухвалений закон "загрожує небезпечною ескалацією в Україні з непередбачуваними наслідками для загального миру і безпеки".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.