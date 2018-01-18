Лондонський суд розгляне позов Привату проти Коломойського 19 січня

Суд у Лондоні 19 січня розгляне позов Приватбанку проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це УП повідомили джерела.

Зазначається, що судове слухання по Привату призначили на цілий день.

За інформацією джерел, справу стосовно активів розглядатиме той самий суддя, який раніше видав наказ про арешт активів Коломойського та його компаньйона Геннадія Боголюбова.

Як відомо, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поруки.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпека спричинення великих збитків державі.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

У липні було оприлюднено листи Коломойського та Боголюбова на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.

Українська правда