Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку, передає Економічна правда.

У повідомленні говориться, що "ПриватБанк" почав судовий розгляд у Високому суді Лондона проти своїх колишніх власників і керівників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або знаходяться під їх контролем", - йдеться в повідомленні.

"Наказ про арешт активів був виданий на підставі детальних доказів, наданих суду, з яких випливає, що панове Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже 2 млрд. Дол. США, в результаті чого, кошти переводилися компаніям, які їм таємно належали або перебували під їх контролем ", - повідомляє прес-служба.

Також наголошується, що за допомогою цього судового розгляду "ПриватБанк" збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.

"ПриватБанк впевнений в тому, що англійський суд розгляне позов справедливо і об'єктивно, а також, що він зможе добитися успіху і поверне кошти, які були незаконно з нього виведені", - відзначають в банку.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

У рамках націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in та були обмінені на акції додаткової емісії банку.

Загальна сума проведеного bail-in становила 29,4 млрд гривень.

9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поруки.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще декілька позовів, направлених проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Коломойський заперечує в суді рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним і його націоналізацію.

Рожкова також заявила, що їй та її колегам постійно погрожують у ситуації з "Приватбанком".

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпека спричинення великих збитків державі.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

У липні було оприлюднено листи Коломойського та Боголюбова на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.