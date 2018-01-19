Свитолина обыграла Костюк в третьем раунде Australian Open

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Пятница, 19 января 2018, 06:10

В матче третьего круга теннисного турнира Australian Open с призовым фондом в 55 миллионов австралийских долларов Элина Свитолина победила Марту Костюк.

Счет в поединке - 6:2, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

Свитолина победила в 2 партиях
Свитолина победила в 2 партиях
btu.org.ua

Отметим, что в основную сетку турнира Костюк попала через квалификацию.

Как известно, в матче первого круга украинка выиграла у китаянки Шуай Пен со счетом 6:2, 6:2, а во втором - была сильнее австралийки Оливии Роговской (6:3, 7:5).

Напомним, что в 2017 году Марта выиграла юниорский Australian Open.

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Алексей Павлыш, УП

Темы: спорт
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