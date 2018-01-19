Свитолина обыграла Костюк в третьем раунде Australian Open
Пятница, 19 января 2018, 05:10
В матче третьего круга теннисного турнира Australian Open с призовым фондом в 55 миллионов австралийских долларов Элина Свитолина победила Марту Костюк.
Счет в поединке - 6:2, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.
Отметим, что в основную сетку турнира Костюк попала через квалификацию.
Как известно, в матче первого круга украинка выиграла у китаянки Шуай Пен со счетом 6:2, 6:2, а во втором - была сильнее австралийки Оливии Роговской (6:3, 7:5).
Напомним, что в 2017 году Марта выиграла юниорский Australian Open.
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.
Алексей Павлыш, УП