Екс-працівнику МВС, який здавав Крим росіянам, повідомили про підозру

Керівнику однієї з рот так званої "Самооборони Криму", яка брала участь у захопленні аеропорту у Сімферополі та адмінбудівель, оголосили про підозру у створенні збройних формувань та посяганні на недоторканність України.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури АР Крим.

"Здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, керівнику так званої роти спецпризначення "Самооборони Криму"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 23 лютого 2014 року екс-керівник республіканської профспілки працівників МВС України зібрав позачергове засідання профспілки, на якому було створено так зване збройне формування "Самооборона Криму".

"27 лютого 2014 року він очолював 4 роту збройного формування, яка брала участь у блокуванні та захопленні аеропорту в м. Сімферополі, координував дії російських силовиків в Криму, також здійснював захоплення приміщень СБУ та МВС", - йдеться в повідомленні.

Керівнику роти повідомили про підозру 17 січня. Також прокуратура підготувала матеріали щодо оголошення його у розшук.

Прізвище зловмисника в прокуратурі не вказали, однак, судячи з фактів біографії, мова йде про Володимира Мерцалова.

Мерцалов і Путін Фото novayagazeta.ru

Відзначається, що представники так званої "Самооборони Криму" безпосередньо причетні до порушень прав та свобод громадян на території півострова, захоплення адмінбудівель та інших стратегічних об’єктів, чим здійснювали допомогу країні-агресору.

Правоохоронці наразі встановили дані понад 500 членів цього незаконного збройного формування.

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