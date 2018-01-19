Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-працівнику МВС, який здавав Крим росіянам, повідомили про підозру

П'ятниця, 19 січня 2018, 09:09

Керівнику однієї з рот так званої "Самооборони Криму", яка брала участь у захопленні аеропорту у Сімферополі та адмінбудівель, оголосили про підозру у створенні збройних формувань та посяганні на недоторканність України.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури АР Крим. 

"Здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260  (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, керівнику так званої роти спецпризначення "Самооборони Криму"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 23 лютого 2014 року екс-керівник республіканської профспілки працівників МВС України зібрав позачергове засідання профспілки, на якому було створено так зване збройне формування "Самооборона Криму".

"27 лютого 2014 року він очолював 4 роту збройного формування, яка брала участь у блокуванні та захопленні аеропорту в м. Сімферополі, координував дії російських силовиків в Криму, також здійснював захоплення приміщень СБУ та МВС", - йдеться в повідомленні.

Керівнику роти повідомили про підозру 17 січня. Також прокуратура підготувала матеріали щодо оголошення його у розшук.

Прізвище зловмисника в прокуратурі не вказали, однак, судячи з фактів біографії, мова йде про Володимира Мерцалова. 

 
Мерцалов і Путін
Фото novayagazeta.ru

Відзначається, що представники так званої "Самооборони Криму" безпосередньо причетні до порушень прав та свобод громадян на території півострова, захоплення адмінбудівель та інших стратегічних об’єктів, чим здійснювали допомогу країні-агресору.

Правоохоронці наразі встановили дані понад 500 членів цього незаконного збройного формування.

Читайте також: Колишній співробітник МВС України розповів, як здавав росіянам Крим

Теми: Кримокупаціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють, що Крим атакували майже 30 безпілотників
ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: