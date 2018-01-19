Путін зібрав Радбез: обговорили український закон про Донбас

Президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки, де обговорили прийняття Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомляє сайт Кремля.

"У контексті ситуації в Україні відбувся обмін думками у зв'язку з прийнятим нещодавно новим законом по Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що учасники наради заявили, що закон може "найбільш негативним чином вплинути на перспективи "внутрішньо українського" врегулювання".

"Була підкреслена безальтернативність Мінських угод і "нормандського формату"", - повідомляє сайт Кремля.

Відзначається, що в нараді взяли участь голова уряду, голова Ради Федерації, директор ФСБ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ та інші.

Крім питання Донбасу, на нараді обговорили і кілька інших проблем.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

"Росія категорично не згодна з цим формулюванням (країна-агресор). Ми вважаємо використання такого формулювання в прийнятому законі відступом від документа (мінських угод), під яким стоїть підпис президента Порошенка. Ми шкодуємо в зв'язку з цим", - цитує Пєскова "Інтерфакс-Україна".

Прес-секретар Путіна підкреслив, що Росія "буде зберігати свою прихильність букві і духу мінських домовленостей" разом з іншими країнами-гарантами – Францією і Німеччиною.

"Ми як і раніше виступаємо за імплементацію мінських домовленостей для досягнення врегулювання цієї внутрішньо української кризи", - сказав Пєсков.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.