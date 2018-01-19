Путін зібрав Радбез: обговорили український закон про Донбас
Президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки, де обговорили прийняття Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу.
Про це повідомляє сайт Кремля.
"У контексті ситуації в Україні відбувся обмін думками у зв'язку з прийнятим нещодавно новим законом по Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що учасники наради заявили, що закон може "найбільш негативним чином вплинути на перспективи "внутрішньо українського" врегулювання".
"Була підкреслена безальтернативність Мінських угод і "нормандського формату"", - повідомляє сайт Кремля.
Відзначається, що в нараді взяли участь голова уряду, голова Ради Федерації, директор ФСБ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ та інші.
Крім питання Донбасу, на нараді обговорили і кілька інших проблем.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.
"Росія категорично не згодна з цим формулюванням (країна-агресор). Ми вважаємо використання такого формулювання в прийнятому законі відступом від документа (мінських угод), під яким стоїть підпис президента Порошенка. Ми шкодуємо в зв'язку з цим", - цитує Пєскова "Інтерфакс-Україна".
Прес-секретар Путіна підкреслив, що Росія "буде зберігати свою прихильність букві і духу мінських домовленостей" разом з іншими країнами-гарантами – Францією і Німеччиною.
"Ми як і раніше виступаємо за імплементацію мінських домовленостей для досягнення врегулювання цієї внутрішньо української кризи", - сказав Пєсков.
Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.