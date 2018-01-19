Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін зібрав Радбез: обговорили український закон про Донбас

П'ятниця, 19 січня 2018, 13:54
Путін зібрав Радбез: обговорили український закон про Донбас

Президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки, де обговорили прийняття Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомляє сайт Кремля.

"У контексті ситуації в Україні відбувся обмін думками у зв'язку з прийнятим нещодавно новим законом по Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що учасники наради заявили, що закон може "найбільш негативним чином вплинути на перспективи "внутрішньо українського" врегулювання".

"Була підкреслена безальтернативність Мінських угод і "нормандського формату"", - повідомляє сайт Кремля.

Відзначається, що в нараді взяли участь голова уряду, голова Ради Федерації, директор ФСБ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ та інші.

Крім питання Донбасу, на нараді обговорили і кілька інших проблем.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

"Росія категорично не згодна з цим формулюванням (країна-агресор). Ми вважаємо використання такого формулювання в прийнятому законі відступом від документа (мінських угод), під яким стоїть підпис президента Порошенка. Ми шкодуємо в зв'язку з цим", - цитує Пєскова "Інтерфакс-Україна".

Прес-секретар Путіна підкреслив, що Росія "буде зберігати свою прихильність букві і духу мінських домовленостей" разом з іншими країнами-гарантами – Францією і Німеччиною.

"Ми як і раніше виступаємо за імплементацію мінських домовленостей для досягнення врегулювання цієї внутрішньо української кризи", - сказав Пєсков.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПутінДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Росія
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Росіяни укріплюються на ЗАЕС, наче готуються до бою – співробітник станції
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: