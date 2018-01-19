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Путин собрал Совбез: обговорили украинский закон о Донбассе

Пятница, 19 января 2018, 13:54
Путин собрал Совбез: обговорили украинский закон о Донбассе

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обговорили принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает сайт Кремля.

"В контексте ситуации в Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбасс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники совещания заявили, что закон может "самым негативным образом повлиять на перспективы "внутриукраинского" урегулирования".

"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и "нормандского формата"", - сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что в совещании приняли участие председатель правительства, председатель Совета Федерации, директор ФСБ, министр обороны, министр внутренних дел и другие.

Кроме вопроса Донбасса, на совещании обсудили и несколько других проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

"Россия категорически не согласна с этой формулировкой (страна-агрессор). Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (минского соглашения), под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи", - цитирует Пескова "Интерфакс-Украина".  

Пресс-секретарь путина подчеркнул, что Россия "будет сохранять свою приверженность букве и духу минских договоренностей" вместе с другими странами-гарантами – Францией и Германией.

"Мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором. 

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Темы: РосcияПутинДонбасс
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