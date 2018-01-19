В поліції розповіли про перестрілку в Одесі і кількість жертв

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П'ятниця, 19 січня 2018, 16:41

В центрі Одеси поліцейські застрелили злочинця, при цьому, троє поліцейських отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами "злочинця застрелено на місці, троє поліцейських поранено, один важкий, знаходяться в медичному закладі".

"На адресі працювали дільничий та оперативник Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області де за попередніми даними переховувалася особа, що розшукувалась за правопорушення передбачене ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї)", - розповів він.

"Правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранивши трьох поліцейських, та був застрелений на місці правоохоронцями, що були викликані на підмогу", - написав Форостяк.

Як відомо, місцеві ЗМІ у п’ятницю повідомили про стрілянину в центрі Одеси.

Українська правда
Теми: кримінал Одеса
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