В полиции рассказали о перестрелке в Одессе и количестве жертв

8181 просмотр
Пятница, 19 января 2018, 16:41

В центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам "преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении".

"На адресе работали участковый и оперативник Приморского отдела полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области, где по предварительным данным скрывалась лицо, разыскиваемое за правонарушения предусмотреное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия)", - рассказал он.

"Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу", - написал Форостяк.

Как известно, местные СМИ в пятницу сообщили о стрельбе в центре Одессы.

Украинская правда
Темы: криминал Одесса
powered by lun.ua
По теме
В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ 19 января 2018, 16:05
На Донетчине освободили бизнесмена, за которого требовали $20 тысяч 19 января 2018, 15:30
Адвокаты подали заявление об угрозах убийством дочери Ноздровской 19 января 2018, 13:20
Все новости
Главные новости
В сети появилось видео перестрелки в Одессе
В полиции рассказали о перестрелке в Одессе и количестве жертв
В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ
Vodafone говорит, что восстановил связь на части оккупированных территорий
Все новости
Вечная память героям!

В украинский прокат выходит лента про певца Василия Слепака

15 странных вещей с AliExpress на все случаи жизни