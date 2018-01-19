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В полиции рассказали о перестрелке в Одессе и количестве жертв

Пятница, 19 января 2018, 15:41

В центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам "преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении".

"На адресе работали участковый и оперативник Приморского отдела полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области, где по предварительным данным скрывалась лицо, разыскиваемое за правонарушение, предусмотреное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия)", - рассказал он.

"Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу", - написал Форостяк.

Как известно, местные СМИ в пятницу сообщили о стрельбе в центре Одессы.

Украинская правда
Темы: криминалОдесса
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