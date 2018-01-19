Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У мережі з'явилося відео перестрілки в Одесі

П'ятниця, 19 січня 2018, 16:11
У мережі з'явилося відео перестрілки в Одесі

У соцмережі Facebook опублікували відеозапис кривавої перестрілки, що сталася в п'ятницю в Одесі і призвела до загибелі людини.

Ситуацію прокоментував у Facebook голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, стрілянина сталася о 15:30. Працівники карного розшуку затримували розшукуваного злочинця, який при затриманні вчинив озброєний опір.

"Поранено трьох поліцейських. На підмогу прибув наряд патрульної поліції і вступив у вогневий бій зі злочинцем. Під час опору стрілок був знешкоджений. Наразі бойова операція в Одесі триває. Поліцейські штурмують приміщення, в якому переховувався злочинець та яке веде прямо до одеських катакомб. Медики борються за життя правоохоронців", - пише він.

Князєв також додав до свого посту фото з місця події.

 
 
 

Теми: Одесанадзвичайна подіяполіція
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Одеса
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...