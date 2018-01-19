У мережі з'явилося відео перестрілки в Одесі

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П'ятниця, 19 січня 2018, 17:11

У соцмережі Facebook опублікували відеозапис кривавої перестрілки, що сталася в п'ятницю в Одесі і призвела до загибелі людини.

Ситуацію прокоментував у Facebook голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, стрілянина сталася о 15:30. Працівники карного розшуку затримували розшукуваного злочинця, який при затриманні вчинив озброєний опір.

"Поранено трьох поліцейських. На підмогу прибув наряд патрульної поліції і вступив у вогневий бій зі злочинцем. Під час опору стрілок був знешкоджений. Наразі бойова операція в Одесі триває. Поліцейські штурмують приміщення, в якому переховувався злочинець та яке веде прямо до одеських катакомб. Медики борються за життя правоохоронців", - пише він.

Князєв також додав до свого посту фото з місця події.

 
 
 

Теми: Одеса надзвичайна подія поліція
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