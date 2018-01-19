В сети появилось видео перестрелки в Одессе

В соцсети Facebook опубликовали видеозапись кровавой перестрелки, произошедшей в пятницу в Одессе и приведшей к гибели человека.

Ситуацию прокомментировал в Facebook председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, стрельба произошла в 15:30. Работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.

"Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы. Медики борются за жизнь правоохранителей", - пишет он.

Князев также добавил к своему посту фото с места происшествия.