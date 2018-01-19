Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В сети появилось видео перестрелки в Одессе

Пятница, 19 января 2018, 16:11
В сети появилось видео перестрелки в Одессе

В соцсети Facebook опубликовали видеозапись кровавой перестрелки, произошедшей в пятницу в Одессе и приведшей к гибели человека.

Ситуацию прокомментировал в Facebook председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, стрельба произошла в 15:30. Работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.

"Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы. Медики борются за жизнь правоохранителей", - пишет он.

Князев также добавил к своему посту фото с места происшествия.

 
 
 

Темы: Одессачрезвычайное происшествиеполиция
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Одесса
Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...