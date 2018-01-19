В сети появилось видео перестрелки в Одессе

22133 просмотра
Пятница, 19 января 2018, 17:11

В соцсети Facebook опубликовали видеозапись кровавой перестрелки, произошедшей в пятницу в Одессе и приведшей к гибели человека.

Ситуацию прокомментировал в Facebook председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, стрельба произошла в 15:30. Работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.

"Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы. Медики борются за жизнь правоохранителей", - пишет он.

Князев также добавил к своему посту фото с места происшествия.

 
 
 

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие полиция
powered by lun.ua
По теме
Перестрелка в Одессе: Количество погибших возросло 19 января 2018, 18:02
В полиции рассказали о перестрелке в Одессе и количестве жертв 19 января 2018, 16:41
В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ 19 января 2018, 16:05
Все новости
Главные новости
Перестрелка в Одессе: Количество погибших возросло
В сети появилось видео перестрелки в Одессе
В полиции рассказали о перестрелке в Одессе и количестве жертв
В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ
Все новости

Ученые открыли новый тип динозавров - с перьями цветов радуги

Как ограбили мою квартиру и чему меня это научило