Загиблий у Краматорську спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови

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П'ятниця, 19 січня 2018, 19:26

Загиблий спостерігач СММ ОБСЄ в ДТП у Краматорську був громадянином Молдови.

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в соцмережі Facebook.

"Віталій Зара, громадянин Молдови, працював у Луганській моніторинговій групі з липня 2015 року. Він служив у Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці", - зазначили на сторінці СММ ОБСЄ.

Як відомо, 18 січня 2018 року у Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Теми: ОБСЄ Краматорськ Молдова ДТП
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