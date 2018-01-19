Погибший в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы

Погибший наблюдатель СММ ОБСЕ в ДТП в Краматорске был гражданином Молдовы.

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в соцсети Facebook.

"Виталий Зара, гражданин Молдовы, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - отметили на странице СММ ОБСЕ.

Как известно, 18 января 2018 в Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.