Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через негоду в Україні знеструмлені майже 700 населених пунктів

П'ятниця, 19 січня 2018, 19:10

В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 688 населених пунктів у шести областях, більшість з них в Одеській області.

Про це повідомляють у ДСНС станом 18:00 19 січня 2018 року.

В Одеській області знеструмлено 470 населених пунктів, в Черкаській – 155, Чернігівській – 48, Полтавській – 10, Кіровоградській – 4 і Миколаївській – один населений пункт.

Водночас, за інформацією ДСНС, повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинський, Донецькій та Сумській областях.

Однак наразі без водопостачання залишається місто Черкаси.

"Продовжуються роботи з відновлення електропостачання насосної станції, які уповільнюються у зв’язку з ускладненим доступом до місць проведення робіт", - пояснюють у ДСНС.

Як повідомлялося, станом на 7 ранку 19 січня через мокрий сніг і пориви вітру без електропостачання в Україні залишалися 737 населених пункти.

Протягом 21-23 січня у кількох південних і східних областях України очікується суттєве ускладнення погодних умов.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСпогодаОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
ДСНС
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: