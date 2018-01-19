Через негоду в Україні знеструмлені майже 700 населених пунктів

В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 688 населених пунктів у шести областях, більшість з них в Одеській області.

Про це повідомляють у ДСНС станом 18:00 19 січня 2018 року.

В Одеській області знеструмлено 470 населених пунктів, в Черкаській – 155, Чернігівській – 48, Полтавській – 10, Кіровоградській – 4 і Миколаївській – один населений пункт.

Водночас, за інформацією ДСНС, повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинський, Донецькій та Сумській областях.

Однак наразі без водопостачання залишається місто Черкаси.

"Продовжуються роботи з відновлення електропостачання насосної станції, які уповільнюються у зв’язку з ускладненим доступом до місць проведення робіт", - пояснюють у ДСНС.

Як повідомлялося, станом на 7 ранку 19 січня через мокрий сніг і пориви вітру без електропостачання в Україні залишалися 737 населених пункти.

Протягом 21-23 січня у кількох південних і східних областях України очікується суттєве ускладнення погодних умов.