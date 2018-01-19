Из-за непогоды в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов
В Украине в результате непогоды остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях, большинство из них в Одесской области.
Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 19 января 2018 года.
В Одесской области обесточены 470 населенных пунктов, в Черкасской - 155, Черниговской - 48, Полтавской - 10, Кировоградской - 4 и Николаевской - один населенный пункт.
В то же время, по информации ГСЧС, полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.
Однако пока без водоснабжения остается город Черкассы.
"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ", - объясняют в ГСЧС.
Как сообщалось, по состоянию на 7 утра 19 января из-за мокрого снега и порывов ветра без электроснабжения в Украине оставались 737 населенных пунктов.
В течение 21-23 января в нескольких южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий.