Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

Пятница, 19 января 2018, 19:10

В Украине в результате непогоды остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях, большинство из них в Одесской области.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 19 января 2018 года.

В Одесской области обесточены 470 населенных пунктов, в Черкасской - 155, Черниговской - 48, Полтавской - 10, Кировоградской - 4 и Николаевской - один населенный пункт.

В то же время, по информации ГСЧС, полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

Однако пока без водоснабжения остается город Черкассы.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ", - объясняют в ГСЧС.

Как сообщалось, по состоянию на 7 утра 19 января из-за мокрого снега и порывов ветра без электроснабжения в Украине оставались 737 населенных пунктов.

В течение 21-23 января в нескольких южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий.

Темы: ГСЧСпогодаОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
ГСЧС
На Львовщине люди отравились газами картошки: 4 погибших
Россия убила в Украине 78 спасателей с начала полномасштабной войны
Полиция и ГСЧС показали спасательную операцию в Покровске
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: