Лавров заявляє, що закон про Донбас перекреслює Мінські домовленості

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П'ятниця, 19 січня 2018, 21:25

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу суперечить Мінським домовленостям.

Про це він сказав на прес-конференції в Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закон про реінтеграцію, якщо підходити з юридичних позицій, перекреслює Мінські домовленості, які були схвалені одноголосно Радою безпеки в резолюції, прийнятій через кілька днів після зустрічі чотирьох керівників "нормандського формату" в Мінську", - вважає Лавров.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Теми: Донбас Росія Лавров законодавство
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