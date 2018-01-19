Лавров заявляє, що закон про Донбас перекреслює Мінські домовленості

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу суперечить Мінським домовленостям.

Про це він сказав на прес-конференції в Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закон про реінтеграцію, якщо підходити з юридичних позицій, перекреслює Мінські домовленості, які були схвалені одноголосно Радою безпеки в резолюції, прийнятій через кілька днів після зустрічі чотирьох керівників "нормандського формату" в Мінську", - вважає Лавров.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.