Лавров заявляет, что закон о Донбассе перечеркивает Минские договоренности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске", - считает Лавров.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.