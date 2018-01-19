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Лавров заявляет, что закон о Донбассе перечеркивает Минские договоренности

Пятница, 19 января 2018, 20:25

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске", - считает Лавров. 

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором. 

Темы: ДонбассРосcияЛавровзаконодательство
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