МОК не допустив на Олімпіаду 111 спортсменів РФ

Міжнародний олімпійський комітет розробив список російських спортсменів, яких можуть запросити до участі в Олімпійських іграх у Пхьончхані цього року.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Зазначається, що попередній список із 500 російських спортсменів скоротили на 111 осіб. Тепер МОК може допустити до Олімпіади 389 учасників з Росії.

"Більше 80 відсотків спортсменів у цьому списку не брали участь в Олімпійських Зимових Іграх Сочі 2014 року. Це показує, що це нове покоління російських спортсменів", - вважають у МОК.

У решти 111 росіян ще не перевірені повторно тести на допінг з Сочі-2014 або МОК ще не отримав їхніх зданих допінг-проб.

В Олімпійському комітеті наголосили, що поставилися дуже серйозно до відбору російських спортсменів.

"Всі наші рішення були прийняті консенсусом групи стосовно кожного окремого спортсмена, кожен з яких розглядався анонімно", - розповіла голова групи, яка обирає спортсменів РФ, Валері Фурнерон.

За її словами, у середньому, ця група російських спортсменів здала більше тестів на допінг, ніж спортсмени з будь-яких інших країн.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.