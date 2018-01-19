МОК не допустил на Олимпиаду 111 спортсменов РФ

Международный олимпийский комитет разработал список российских спортсменов, которых могут пригласить к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане этого года.

Об этом сообщается на сайте МОК.

Отмечается, что предварительный список из 500 российских спортсменов сократили на 111 человек. Теперь МОК может допустить к Олимпиаде 389 участников из России.

"Более 80 процентов спортсменов в этом списке не участвовали в Олимпийских Зимних Играх Сочи 2014 года. Это показывает, что это новое поколение российских спортсменов", - считают в МОК.

В остальных 111 россиян еще не проверены повторно тесты на допинг с Сочи-2014 или МОК еще не получил их сданные допинг-пробы.

В Олимпийском комитете отметили, что отнеслись очень серьезно к отбору российских спортсменов.

"Все наши решения были приняты консенсусом группы по каждому отдельному спортсмену, каждый из которых рассматривался анонимно", - рассказала председатель группы, которая выбирает спортсменов РФ, Валери Фурнерон.

По ее словам, в среднем, эта группа российских спортсменов сдала больше тестов на допинг, чем спортсмены из любых других стран.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.