Клімкін прокоментував пропозицію перенести місце переговорів по Донбасу

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Субота, 20 січня 2018, 00:43

Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України не має значення для досягнення результату.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає Інтерфакс-Україна.

"Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення. .. Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в нашому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста - зберегти в окупованому Донбасі те, що є, як російську колонію ", - сказав Клімкін.

За словами Клімкіна, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки "відносній нейтральності Білорусі" і хорошій логістиці.

"Якщо це Астана? Те подивіться, де вона? Мінськ або інше місце - абсолютно неважливо", - підкреслив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по врегулюванню конфлікту в Україні.

Теми: Мінські угоди МЗС Клімкін Трамп Казахстан
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