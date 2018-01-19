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Клімкін прокоментував пропозицію перенести місце переговорів по Донбасу

П'ятниця, 19 січня 2018, 23:43
Клімкін прокоментував пропозицію перенести місце переговорів по Донбасу

Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України не має значення для досягнення результату.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає Інтерфакс-Україна.

"Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення. .. Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в нашому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста - зберегти в окупованому Донбасі те, що є, як російську колонію ", - сказав Клімкін.

За словами Клімкіна, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки "відносній нейтральності Білорусі" і хорошій логістиці.

"Якщо це Астана? Те подивіться, де вона? Мінськ або інше місце - абсолютно неважливо", - підкреслив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по врегулюванню конфлікту в Україні.

Теми: Мінські угодиМЗСКлімкінТрампКазахстан
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