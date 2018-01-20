Климкин прокомментировал предложение перенести место переговоров по Донбассу

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Суббота, 20 января 2018, 00:43

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять  никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал Климкин.

По словам Климкина, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистике.

"Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место -  абсолютно неважно", - подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Темы: Минские соглашения МИД Климкин Трамп Казахстан
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