Климкин прокомментировал предложение перенести место переговоров по Донбассу

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал Климкин.

По словам Климкина, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистике.

"Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место - абсолютно неважно", - подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.