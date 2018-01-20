Без электричества остаются 390 н.п., движение на части дороги Киев-Одесса замедленно

В результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:00 20 января.

В частности, без света остаются 298 н.п. в Одесской обл., 76 - в Черкасской, 16 - в Черниговской.

В г.Вилково в Одесской области продолжаются восстановительные работы, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции.

В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции г.Черкассы, осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения. Ранее из-за перебоев с электричеством в городе отсутствовало водоснабжение.

"По состоянию на утро 20 января опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались, небольшой снег наблюдается в Кировоградской области", - отметили в ГосЧС.

Вместе с тем движение на участке дороги Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.

Также в ГосЧС отметили, что 20 января под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко состоится заседание комиссии по вопросам ТЭБ и чрезвычайных ситуаций в связи с осложнением погодных условий.

Украинская правда