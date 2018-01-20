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МЗС закликало ЮНЕСКО долучитися до порятунку Ханського палацу в окупованому Криму

Субота, 20 січня 2018, 08:48

Україна закликала ЮНЕСКО вжити невідкладних заходів заради збереження Ханського палацу у Бахчисараї на території окупованого Криму. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ за підсумком спецзасідання Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО. 

"Ситуація у галузі культури на території окупованого Криму викликає глибоке занепокоєння та обурення діями російських окупаційних властей, які фактично проводять масовий, спланований наступ на унікальний мультикультуралізм на Кримському півострові", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, про агресивні дії свідчать так  звані "реставраційні роботи" на території пам’ятки національного значення України - Ханського палацу у Бахчисараї, що становлять реальну загрозу його знищення.

У МЗС нагадали, що Ханський палац було внесено до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2003 році.

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

Українська правда

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Теми: Крим
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