Президент ФФУ дав роботу звільненим з полону вболівальникам

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував роботу звільненим з полону бойовиків уболівальникам луганської "Зорі" Владиславу Овчаренку та Артему Ахмерову.

Як повідомляє в суботу прес-служба ФФУ, Павелко зустрівся з 21-річним Овчаренком та 20-річним Ахмеровим.

"Щоб допомогти патріотам Андрій Павелко запропонував їм працевлаштування у Федерації футболу України, а саме роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для дітей-переселенців і підтримки воїнів АТО", - йдеться в повідомленні.

Фото з сайту ФФУ

Зазначається, що Овчаренко та Ахмеров одразу погодилися.

Павелко також запросив звільнених ультрас на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня і на всі матчі цього року за участі національної збірної України.

Як повідомлялося, Овчаренко та Ахмеров були звільнені бойовиками ОРЛО в рамках обміну 27 грудня 2017 року.

Раніше окупанти засудили Владислава Овчаренка до 17 років в’язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Їх звинуватили у "шпигунстві на користь України".