Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент ФФУ дал работу освобожденным из плена болельщикам

Суббота, 20 января 2018, 13:55
Президент ФФУ дал работу освобожденным из плена болельщикам

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил работу освобожденным из плена боевиков болельщикам луганской "Зари" Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову.

Как сообщает в субботу пресс-служба ФФУ, Павелко встретился с 21-летним Овчаренко и 20-летним Ахмеровым.

"Чтобы помочь патриотам Андрей Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО", - говорится в сообщении.

 
Фото с сайта ФФУ

Отмечается, что Овчаренко и Ахмеров сразу согласились.

Павелко также пригласил освобожденных ультрас на финал Лиги чемпионов УЕФА 26 мая и на все матчи этого года при участии национальной сборной Украины.

Как сообщалось, Овчаренко и Ахмеров были освобождены боевиками ОРЛО в рамках обмена 27 декабря 2017 года.

Ранее оккупанты приговорили Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друга Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".

Украинская правда
Темы: футболзаложники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: