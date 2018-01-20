Президент ФФУ дал работу освобожденным из плена болельщикам

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил работу освобожденным из плена боевиков болельщикам луганской "Зари" Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову.

Как сообщает в субботу пресс-служба ФФУ, Павелко встретился с 21-летним Овчаренко и 20-летним Ахмеровым.

"Чтобы помочь патриотам Андрей Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины, а именно работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО", - говорится в сообщении.

Фото с сайта ФФУ

Отмечается, что Овчаренко и Ахмеров сразу согласились.

Павелко также пригласил освобожденных ультрас на финал Лиги чемпионов УЕФА 26 мая и на все матчи этого года при участии национальной сборной Украины.

Как сообщалось, Овчаренко и Ахмеров были освобождены боевиками ОРЛО в рамках обмена 27 декабря 2017 года.

Ранее оккупанты приговорили Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друга Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".