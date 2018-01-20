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Україна посилить охорону дипустанов за кордоном – МЗС

Субота, 20 січня 2018, 16:17

Україна посилить охорону своїх дипломатичних установ за кордоном.

Про це після спроби нападу на українське посольство в Афінах повідомила "Громадському" речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Ми розуміємо, що за 4 роки війни ситуація з безпекою наших дипустанов за кордоном вимагає перегляду умов охорони. Ми будемо посилювати захист для забезпечення належних умов роботи співробітників посольств", — наголосила речниця.

Раніше в суботу міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив про спробу нападу на українське посольство в Афінах, Греція.

Беца додала, що нападники закидали подвір'я дипустанови коктейлями Молотова, які не загорілися. Пожежні служби та правоохоронці швидко прибули на місце події. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав.

Вона також повідомила, що внаслідок підпалу приватні автомобілі співробітників посольства були суттєво пошкоджені та не підлягають ремонту.

Крім того, за її словами, нападники імовірно були радикалами під впливом Росії, адже інформація про напад спершу з’явилася не у грецьких ЗМІ, а на проросійських сайтах.

Зараз в українське посольство Афінах цілодобово охороняється грецькою стороною.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСдипломатичні відносини
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