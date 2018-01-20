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Украина усилит охрану дипучреждений за рубежом - МИД

Суббота, 20 января 2018, 16:17

Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом.

Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах сообщила "Громадському" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", - отметила пресс-секретарь.

Ранее в субботу министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах, Греция.

Беца добавила, что нападавшие забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Она также сообщила, что в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Кроме того, по ее словам, нападавшие вероятно были радикалами под влиянием России, ведь информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах.

Сейчас в украинское посольство Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.

Темы: МИДдипломатические отношения
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