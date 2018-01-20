У центрі Києва горить старовинний будинок

У центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького, 12/14 горить старовинний відселений будинок.

Як повідомила "Українській правді" речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, станом на 21:45 площа пожежі становить близько 800 м.

До гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 84 особи.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

За її словами, поки розглядаються всі версії – від навмисного підпалу до самозаймання.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Водолага зазначила, що в цьому відселеному будинку могли жити особи без постійного місця проживання. Однак наразі не відомо, чи є всередині будівлі люди.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Як повідомляє кореспондент "Української правди", пожежу локалізують також два КамАЗи зі спецкраном.

Палає одна секція на 5 поверсі.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Вулиця Богдана Хмельницького перекрита від вулиці Володимирської до Хрещатика.

Також на вулиці біля палаючої будівлі дуже слизько, оскільки надворі мороз, а в пожежників стався витік води з одного зі шлангів.

На місці події також присутні близько 50 людей, які просто спостерігають за пожежею та знімають відео.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Як повідомила прес-служба управління ДСНС у Києві, інформація про виникнення пожежі надійшла до оперативно-координаціного центру ГУ ДСНС Украни у м. Києві о 19:40.

О 22:03 пожежу локалізовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Як відомо, 25 лютого 2016 року в аварійному будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 обвалились перекриття з 4 по 1 поверх. Під завалами опинились будівельники, двоє з них загинули.

Мер Києва Кличко наголосив, що роботи в будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і без будь-яких дозвільних документів.

Пізніше прокуратура Києва повідомила про підозру виконробу, під керівництвом якого здійснювалися будівельні роботи.

"Прибутковий будинок" XIX ст. за адресою Хмельницького, 12/14 є пам’яткою історії, архітектури і містобудування місцевого значення.

