У центрі Києва горить старовинний будинок
У центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького, 12/14 горить старовинний відселений будинок.
Як повідомила "Українській правді" речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, станом на 21:45 площа пожежі становить близько 800 м.
До гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 84 особи.
За її словами, поки розглядаються всі версії – від навмисного підпалу до самозаймання.
Водолага зазначила, що в цьому відселеному будинку могли жити особи без постійного місця проживання. Однак наразі не відомо, чи є всередині будівлі люди.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", пожежу локалізують також два КамАЗи зі спецкраном.
Палає одна секція на 5 поверсі.
Вулиця Богдана Хмельницького перекрита від вулиці Володимирської до Хрещатика.
Також на вулиці біля палаючої будівлі дуже слизько, оскільки надворі мороз, а в пожежників стався витік води з одного зі шлангів.
На місці події також присутні близько 50 людей, які просто спостерігають за пожежею та знімають відео.
Як повідомила прес-служба управління ДСНС у Києві, інформація про виникнення пожежі надійшла до оперативно-координаціного центру ГУ ДСНС Украни у м. Києві о 19:40.
О 22:03 пожежу локалізовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Як відомо, 25 лютого 2016 року в аварійному будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 обвалились перекриття з 4 по 1 поверх. Під завалами опинились будівельники, двоє з них загинули.
Мер Києва Кличко наголосив, що роботи в будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і без будь-яких дозвільних документів.
Пізніше прокуратура Києва повідомила про підозру виконробу, під керівництвом якого здійснювалися будівельні роботи.
"Прибутковий будинок" XIX ст. за адресою Хмельницького, 12/14 є пам’яткою історії, архітектури і містобудування місцевого значення.