В центре Киева горит старинный дом

В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 12/14 горит старинный отселенный дом.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, по состоянию на 21:45 площадь пожара составляет около 800 м.

К тушению пожара привлечены 22 единицы техники и 84 человека.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

По ее словам, пока рассматриваются все версии - от умышленного поджога до самовозгорания.

Водолага отметила, что в этом отселенном доме могли жить лица без определенного места жительства. Однако пока не известно, есть ли внутри здания люди.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", пожар локализуют также два КамАЗа со спецкраном.

Пылает одна секция на 5 этаже.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Улица Богдана Хмельницкого перекрыта от улицы Владимирской до Крещатика.

Также на улице возле горящего здания очень скользко, поскольку на улице мороз, а у пожарных произошла утечка воды из одного из шлангов.

На месте происшествия также присутствовали около 50 человек, которые просто наблюдают за пожаром и снимают видео.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Как сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Киеве, информация о возникновении пожара поступила в оперативно-координацинный центр ГУ ГСЧС Украны в г. Киеве в 19:40.

В 22:03 пожар локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Как известно, 25 февраля 2016 года в аварийном доме на улице Богдана Хмельницкого, 12-14 обвалились перекрытия с 4 по 1 этаж. Под завалами оказались строители, двое из них погибли.

Мэр Киева Кличко подчеркнул, что работы в доме происходили с нарушением техники безопасности и без каких-либо разрешительных документов.

Позже прокуратура Киева сообщила о подозрении прорабу, под руководством которого осуществлялись строительные работы.

"Доходный дом" XIX в. по адресу Хмельницкого, 12/14 является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.