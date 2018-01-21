МОК допустив КНДР до участі в Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет допустив спортсменів з Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхані.

Про це повідомляє Reuters.

"За підсумками засідання МОК, яке пройшло в суботу в Лозанні, оголошено, що спортсмени з КНДР виступлять у бігових і гірських лижах, шорт-треку й фігурному катанні. Крім того, Південна і Північна Корея сформують – вперше в історії – єдину збірну з жіночого хокею. На церемонії відкриття Олімпіади спортсмени з КНДР і Південної Кореї пройдуть разом, під одним прапором", – йдеться у заяві МОК.

Очікується, що на Ігри в Південну Корею приїдуть 22 спорстмени з КНДР. У делегації також будуть 24 функціонери і 21 журналіст.

Як відомо, раніше Північна Корея заявила, що у лютому відправить спортсменів та делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.

Зимова Олімпіада пройде в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого.