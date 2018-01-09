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Корейські переговори: КНДР відправить делегацію на Олімпіаду

Вівторок, 9 січня 2018, 06:04

Північна Корея заявила, що у лютому відправить спортсменів та делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.

Про це представники КНДР оголосили на переговорах з Сеулом, передає Bloomberg.

"Ми хочемо, щоб обидві країни разом виступали на Іграх, які відбудуться в Пхенчхані", - підкреслили делегати з Сеула.

Південна Корея запропонувала зустріч сімей, які були розділені під час корейської війни, а також відновлення військового діалогу.

Як відомо, Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори. 

Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Раніше Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРПівденна КореяОлімпіада
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