МОК допустил КНДР к участию в Олимпиаде

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Воскресенье, 21 января 2018, 00:51

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщает Reuters.

"По итогам заседания МОК, которое прошло в субботу в Лозанне, объявлено, что спортсмены из КНДР выступят в беговых и горных лыжах, шорт-треке и фигурном катании. Кроме того, Южная и Северная Корея сформируют  впервые в истории  единственную сборную по женскому хоккею. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут вместе, под одним флагом",  говорится в заявлении МОК.

Ожидается, что на Игры в Южную Корею приедут 22 спорстмена из КНДР. В делегации также будут 24 функционеры и 21 журналист.

Как известно, ранее Северная Корея заявила, что в феврале отправит спортсменов и делегацию высокого уровня на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы: КНДР Южная Корея Олимпиада
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