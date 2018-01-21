США хочуть розірвати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою

Вашингтон планує найближчим часом оголосити про рішення вийти із Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), яка об'єднує ринки США, Канади і Мексики.

Про це в інтерв'ю СВС заявила член канадської дорадчої ради з питань НАФТА Рона Амброз.

"Зараз йдеться не про те, чи розпочне Дональд Трамп піврічну процедуру виходу з угоди, а коли саме він це зробить", - підкреслила Амброз.

"Чим довше ми не досягаємо результатів, тим більше ми схиляємося до думки, що бажаним для Трампа сценарієм є можливість заявити: "Жодних результатів немає, ми не досягаємо прогресу, у нас немає хороших партнерів, тож ми розпочинаємо шестимісячний процес виходу", - додала вона.

Її підтримав інший член дорадчої ради, президент канадського робітничого конгресу Хасан Юсуф.

"Очевидно, що американці не прагнуть досягти угоди найближчим часом. Для нас важливо приготуватися до наслідків розірвання угоди", - заявив він.

Раніше США, Канада і Мексика почали переговори щодо актуалізації НАФТА на вимогу Трампа. Тоді він пригрозив денонсувати договір ще до їх завершення.