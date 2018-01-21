США хочуть розірвати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою

2675 переглядів
Неділя, 21 січня 2018, 01:22

Вашингтон планує найближчим часом оголосити про рішення вийти із Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), яка об'єднує ринки США, Канади і Мексики.

Про це в інтерв'ю СВС заявила член канадської дорадчої ради з питань НАФТА Рона Амброз.

"Зараз йдеться не про те, чи розпочне Дональд Трамп піврічну процедуру виходу з угоди, а коли саме він це зробить", - підкреслила Амброз.

"Чим довше ми не досягаємо результатів, тим більше ми схиляємося до думки, що бажаним для Трампа сценарієм є можливість заявити: "Жодних результатів немає, ми не досягаємо прогресу, у нас немає хороших партнерів, тож ми розпочинаємо шестимісячний процес виходу", - додала вона.

Її підтримав інший член дорадчої ради, президент канадського робітничого конгресу Хасан Юсуф.

"Очевидно, що американці не прагнуть досягти угоди найближчим часом. Для нас важливо приготуватися до наслідків розірвання угоди", - заявив він.

Раніше США, Канада і Мексика почали переговори щодо актуалізації НАФТА на вимогу Трампа. Тоді він пригрозив денонсувати договір ще до їх завершення.

Теми: США Канада
powered by lun.ua
По темі
У США держустанови частково припинили роботу на місяць 20 січня 2018, 09:15
Twitter знайшов кілька тисяч акаунтів російської "фабрики тролів" 20 січня 2018, 07:04
Twitter повідомить майже 700 тис користувачів про те, що вони читали пропаганду РФ 20 січня 2018, 05:17
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 6 обстрілів, 5 поранених
УПЦ КП оскаржує в Європейському суді напад на храм в Криму
Пожежу на Хмельницького ліквідували
У центрі Києва горить старовинний будинок
Усі новини
афіша

Афіша подій 19-21 січня

У Мексиці виявили найбільшу затоплену печеру на планеті