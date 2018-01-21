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США хотят разорвать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой

Воскресенье, 21 января 2018, 00:22

Вашингтон планирует в ближайшее время объявить о решении выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которая объединяет рынки США, Канады и Мексики.

Об этом в интервью СВС заявила член канадской совещательного совета по вопросам НАФТА Рона Амброз.

"Сейчас речь идет не о том, начнет ли Дональд Трамп полугодовую процедуру выхода из соглашения, а когда именно он это сделает", - подчеркнула Амброз.

"Чем дольше мы не достигаем результатов, тем больше мы склоняемся к мнению, что желательным для Трампа сценарием является возможность заявить: "Никаких результатов нет, мы не достигаем прогресса, у нас нет хороших партнеров, поэтому мы начинаем шестимесячный процесс выхода", - добавила она.

Ее поддержал другой член совещательного совета, президент канадского рабочего конгресса Хасан Юсуф.

"Очевидно, что американцы не хотят достичь соглашения в ближайшее время. Для нас важно приготовиться к последствиям расторжения соглашения", - заявил он.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа. Тогда он пригрозил денонсировать договор еще до их завершения.

Темы: СШАКанада
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