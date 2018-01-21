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УПЦ КП оскаржує в Європейському суді напад на храм у Криму

Неділя, 21 січня 2018, 03:08
Храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі.

Представники УПЦ КП подали заяву до Європейського суду з прав людини за фактом нападу російських силовиків на храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі.

Про це повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, передає "Крим.Реалії".

"Європейський суд з прав людини прийняв цю заяву, зареєстрував її. Події в серпні ще більше згуртували громаду, люди розуміють, що в будь-який момент можуть закрити церкву. Коли складаються такі обставини, вони призводять до того, що люди через острах залишитися без своєї церкви, без літургії, без причастя, йдуть до церкви", - заявив він.

Як повідомлялося, 31 серпня 2017 року російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Климент.

Як відомо, після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Теми: Кримцерквасуд
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