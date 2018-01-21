УПЦ КП оспаривает в Европейском суде нападение на храм в Крыму

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Воскресенье, 21 января 2018, 04:08
Храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе.

Представители УПЦ КП подали заявление в Европейский суд по правам человека по факту нападения российских силовиков на храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе.

Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает "Крым.Реалии".

"Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его. События в августе еще больше сплотили общество, люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь. Когда складываются такие обстоятельства, они приводят к тому, что люди из-за боязни остаться без своей церкви, без литургии, без причастия, идут в церковь", - заявил он.

Как сообщалось, 31 августа 2017 года российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего  был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Как известно, после аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Темы: Крым церковь суд
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