Напад на готель у Кабулі: силовики врятували більше 100 людей

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Неділя, 21 січня 2018, 07:20

Афганським силовикам вдалося врятувати більше 100 людей з готелю Intercontinental в Кабулі, на який напали кілька бойовиків.

Про це повідомляє AP.

Агентство з посиланням на МВС Афганістану пише, що загинули щонайменше 5 людей, 6 - отримали поранення. 

Силовики "зачистили" 5 поверхів готелю та ліквідували 4 нападників.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих і постраждалих може становити від 10 до 35 осіб, але офіційних даних поки немає.

Як відомо, готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед них - 10 цивільних осіб.

Теми: Афганістан
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