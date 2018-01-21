Напад на готель у Кабулі: силовики врятували більше 100 людей
Неділя, 21 січня 2018, 06:20
Афганським силовикам вдалося врятувати більше 100 людей з готелю Intercontinental в Кабулі, на який напали кілька бойовиків.
Про це повідомляє AP.
Агентство з посиланням на МВС Афганістану пише, що загинули щонайменше 5 людей, 6 - отримали поранення.
Силовики "зачистили" 5 поверхів готелю та ліквідували 4 нападників.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих і постраждалих може становити від 10 до 35 осіб, але офіційних даних поки немає.
Як відомо, готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед них - 10 цивільних осіб.