Напад на готель у Кабулі: силовики врятували більше 100 людей

Афганським силовикам вдалося врятувати більше 100 людей з готелю Intercontinental в Кабулі, на який напали кілька бойовиків.

Про це повідомляє AP.

Агентство з посиланням на МВС Афганістану пише, що загинули щонайменше 5 людей, 6 - отримали поранення.

Силовики "зачистили" 5 поверхів готелю та ліквідували 4 нападників.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих і постраждалих може становити від 10 до 35 осіб, але офіційних даних поки немає.