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Нападение на отель в Кабуле: силовики спасли более 100 человек

Воскресенье, 21 января 2018, 06:20

Афганским силовикам удалось спасти более 100 человек из отеля Intercontinental в Кабуле, на который напали несколько боевиков.

Об этом сообщает AP.

Агентство со ссылкой на МВД Афганистана пишет, что погибли по меньшей мере 5 человек, 6 - получили ранения.

Силовики "зачистили" 5 этажей отеля и ликвидировали 4 нападающих.

Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек, но официальных данных пока нет.

Как известно, отель Intercontinental в Кабуле подвергся нападению террористов-смертников в июне 2011 года, тогда погиб 21 человек, среди них - 10 гражданских лиц.

Темы: Афганистан
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