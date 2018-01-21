Нападение на отель в Кабуле: силовики спасли более 100 человек

213 просмотров
Воскресенье, 21 января 2018, 07:20

Афганским силовикам удалось спасти более 100 человек из отеля Intercontinental в Кабуле, на который напали несколько боевиков.

Об этом сообщает AP.

Агентство со ссылкой на МВД Афганистана пишет, что погибли по меньшей мере 5 человек, 6 - получили ранения.

Силовики "зачистили" 5 этажей отеля и ликвидировали 4 нападающих.

Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек, но официальных данных пока нет.

Как известно, отель Intercontinental в Кабуле подвергся нападению террористов-смертников в июне 2011 года, тогда погиб 21 человек, среди них - 10 гражданских лиц.

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
По теме
Боевики напали на отель в Кабуле: есть погибшие 21 января 2018, 04:58
Назарбаев отправится в США на переговоры с Трампом 10 января 2018, 06:53
В Афганистане ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ 7 января 2018, 02:30
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 6 обстрелов, 5 раненых
УПЦ КП оспаривает в Европейском суде нападение на храм в Крыму
Пожар на Хмельницкого ликвидировали
В центре Киева горит старинный дом
Все новости

В киевском метро сняли рекламу о метро Лондона

гид по району

Общественный бюджет: как жители Голосеево обустраивают свой район