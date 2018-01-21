Від нападу на готель у Кабулі загинув українець

Внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинув громадянин України.

Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

"У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії", - написав він.

Як повідомлялося, внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі в суботу 5 людей загинуло і 6 поранено.

Серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.